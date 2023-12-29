Украина получит от Германии кредит на восстановление энергетики

Украина получит от Германии многомиллионный кредит на восстановление энергетики

Украина получит от Германии кредит в 24 миллиона евро на восстановление энергетического сектора. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство финансов Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соответствующее соглашение о предоставлении кредита с немецким государственным банком KfW. «Активное сотрудничество с международными партнерами, в частности с Германией и KfW, способствовало поддержке функционирования государственных институтов и восстановлению энергетического сектора», — подчеркнул политик.

Выделенные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, в частности разрушенных подстанций корпорации «Укрэнерго».

Ранее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что США предоставят Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов инфраструктуры. Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком Агентства США по международному развитию (USAID).