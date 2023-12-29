В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки

Express: взятие Марьинки Россией значительно ударит по доверию Запада к Украине

Потеря Украиной Марьинки значительно ударит по доверию Запада к Киеву. Об этом пишет журналистка Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express.

«Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины», — заявил она.

Журналистка добавила, что уничтожение позиций Вооруженных сил Украины и продвижение российских сил в городе является серьезным поражением Киева.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».