В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

Чешский полковник Петраш: поставка F-16 ВСУ не обеспечит им перелома в конфликте

Поставка Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16 не даст Киеву преимущества в российско-украинском конфликте. Об этом заявил чешский полковник Зденек Петраш, сообщает РИА Новости.

«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — усомнился военнослужащий.

Петраш также отметил, что нет доказательств того, что правительство Нидерландов уже передало Украине несколько истребителей F-16.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам подготовил 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Киеву. По его словам, он уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского.