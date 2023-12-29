В Госдуме возмутились очередной дикой историей с участием мигрантов

В Госдуме возмутились очередной дикой историей с мигрантами

В Москве защитивший пенсионера от мигрантов мужчина рискует быть осужден по статье Уголовного кодекса. Об очередной дикой истории с участием представителей ближнего зарубежья рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

По словам депутата, россиянин пришел на помощь пенсионеру, которого оскорбляли сразу пять иностранцев из-за сделанного им замечания. Мигранты стали угрожать горожанину и попытались ударить, в ответ мужчина выбил четыре зуба одному из них.

Теперь россиянин рискует стать фигурантом уголовного дела, «а распоясавшимся хамам не грозит ничего», возмутился Хинштейн. Он выразил надежду на справедливое расследование, в результате которого «виновные будут определены, наказаны и высланы домой».

Ранее в Оренбургской области мигрант избил подростка и попал на видео. На кадрах он наносит подростку несколько ударов руками, затем несколько раз пинает его. Находившиеся поблизости люди не пытаются разнять дерущихся