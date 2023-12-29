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13:12, 29 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Песков заявил, что у Путина в новогодние праздники будут рабочие мероприятия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина в новогодние праздники будут рабочие мероприятия. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отказался раскрывать детали новогоднего телеобращения президента России. Отвечая на вопрос, какая главная тема будет в обращении, Песков сказал: «Новый год».

Сам Путин рассказывал, что в Новый год он выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы. Что касается подарков, то Путин отмечал, что пока не выбирал их.

Ранее Песков сообщал, что на ближайшие дни у президента России Владимира Путина много рабочих планов.

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      Анастасия Шейкина
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