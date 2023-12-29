В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами

Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким

Уровень поддержки россиянами президента страны Владимира Путина в 2023 году стал максимально высоким. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Причиной рекордной поддержки стало одобрение жителями страны проводимой президентом политики, пояснил он.

Представитель Кремля назвал неоспоримым тот факт, что Путина поддерживают разные возрастные категории россиян, в том числе молодежь.

Ранее Всероссийский центр опроса общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 80 процентов россиян. Деятельность президента одобрили более 77 процентов респондентов.