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18:34, 29 декабря 2023Экономика

В одном регионе договорились о ценах на яйца

Производители яиц в Иркутской области согласились зафиксировать цены до 31 марта

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Власти Иркутской области подписали с региональными производителями и торговыми сетями меморандум о фиксации цен на куриные яйца. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Производители в рамках этого договора согласились не повышать отпускные цены на куриные яйца первой и второй категории. А региональные торговые сети — не устанавливать торговую надбавку на уровне выше 15 процентов.

На данный момент подписи под документом поставили председатель правительства региона Константин Зайцев, главы СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский», а также представители четырех местных торговых сетей. Он будет действовать до 31 марта следующего года, до этого времени присоединиться к договору могут и другие организации.

Ранее министр сельского хозяйства Иркутской области рассказал журналистам о планах зафиксировать отпускные цены на яйца на уровне действовавших 21 декабря 2023 года.

Каждый год в регионе производится около миллиарда яиц, из которых более 400 миллионов вывозится за пределы области. Их стоимость здесь в 2023 году выросла в среднем на 37 процентов, передает «Интерфакс». Это произошло на фоне удорожания себестоимости производства, в особенности кормов, заявила замгендиректора СХАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова. Российские власти основной причиной называли резко увеличившийся спрос на дешевый источник белка.

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      Лилиана Набиуллина
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