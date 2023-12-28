Куры в России начали хуже нести яйца

Росстат: яйценоскость кур-несушек в России в январе-ноябре снизилась до 286 яиц

В период с января по ноябрь яйценоскость кур-несушек в России упала с 288 яиц год назад до 286 яиц. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за 11 месяцев, опубликованном на сайте ведомства.

В общей сложности в ноябре в России произвели 3,6 миллиарда яиц, что на 0,3 процента меньше чем годом ранее, а также на 6,1 меньше, чем в октябре. Общее сокращение выпуска обеспечил именно ноябрьский результат, потому за январь-октябрь производство яиц росло на 1,3 процента.

По официальным данным с начала года яйца в России подорожали на 59 процентов, отдельно в ноябре цены выросли на 15 процентов. Власти называют главной причиной такой тенденции резко растущий спрос на дешевый источник белка.

Для исправления ситуации правительство отменило импортные пошлины на яйца и договорилось о поставках из-за рубежа. Первые три партии яиц общим объемом 1,224 миллиона штук уже поставил Азербайджан. После Нового года должны начаться поставки из Турции.

Президент России Владимир Путин обвинил в проблемах с курицей и яйцами правительство, которое, по его словам, допустило сбой. Между тем еще в апреле Росптицесоюз, объединяющий 250 главных предприятий по производству птицы в стране, предупредил о возможной остановке работы птицефабрик из-за ухода иностранных производителей оборудования.