Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 4 июня 2024Забота о себе

Врач порекомендовала россиянам есть сорняки

Гастроэнтеролог Кашух: блюда из крапивы придают бодрости и защищают от рака

Фото: Katarzyna Zygnerska / Unsplash

Некоторые растения, которые считаются сорняками, могут быть полезны для здоровья, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Добавить блюда из них в рацион она порекомендовала в беседе с «Известиями».

Кашух отметила, что отвары из крапивы используются в народной медицине для лечения кашля и расстройства желудка. Однако дикорастущую траву можно использовать и в кулинарии, считает врач. По ее словам, для этих целей обычно берут двудомную крапиву с высокими стеблями и крупными листьями.

В мае и начале июня она еще молодая, мягкая и почти не жжется. Ее обдают кипятком и добавляют в салат, делают крапивные щи

Екатерина Кашухгастроэнтеролог

Гастроэнтеролог указала, что такое блюдо будет богато витаминами С, В6, В9, В12. Этот витаминный коктейль придает бодрость, а также является полезным для укрепления костей и улучшения обмена веществ. Еще, по словам Кашух, сорняк богат каротином, который помогает заживлению ран и благотворно влияет на зрение и работу мозга. Врач добавила, что крапиву используют для профилактики различных заболеваний, в том числе рака.

Витамин К, содержащийся в крапиве, помогает крови сворачиваться, а также предотвращает возникновение раковых опухолей

Екатерина Кашухгастроэнтеролог

Гастроэнтеролог также отметила полезные свойства других дикорастущих трав. Она привела в пример богатую витамином С и железом сныть, которую можно добавлять в салаты или в начинку для пирогов. Из лугового клевера, по словам врача, готовят салаты или заваривают чай. Такие блюда и напитки получаются чрезвычайно богатыми витаминами, а также фосфором, кальцием, магнием, калием, цинком, эфирными маслами.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала лучший для здоровья способ приготовить яйца. По ее мнению, наибольшую пользу для здоровья принесут яйца, сваренные в мешочке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Необходимость плановых отключений горячей воды объяснили

      Подозреваемая в порче памятника Жукову стала жертвой украинских мошенников

      В России не выделили деньги на обновление спутников

      Пределы падения стоимости нефти оценили

      Врач порекомендовала россиянам есть сорняки

      Агент лучшего футболиста РПЛ гарантировал отказ клиента от перехода в «Зенит»

      Взрыв прогремел в Сумской области

      Юлия Пересильд показала откровенное фото с возлюбленным

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше