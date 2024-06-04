Врач порекомендовала россиянам есть сорняки

Гастроэнтеролог Кашух: блюда из крапивы придают бодрости и защищают от рака

Некоторые растения, которые считаются сорняками, могут быть полезны для здоровья, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Добавить блюда из них в рацион она порекомендовала в беседе с «Известиями».

Кашух отметила, что отвары из крапивы используются в народной медицине для лечения кашля и расстройства желудка. Однако дикорастущую траву можно использовать и в кулинарии, считает врач. По ее словам, для этих целей обычно берут двудомную крапиву с высокими стеблями и крупными листьями.

В мае и начале июня она еще молодая, мягкая и почти не жжется. Ее обдают кипятком и добавляют в салат, делают крапивные щи Екатерина Кашух гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог указала, что такое блюдо будет богато витаминами С, В6, В9, В12. Этот витаминный коктейль придает бодрость, а также является полезным для укрепления костей и улучшения обмена веществ. Еще, по словам Кашух, сорняк богат каротином, который помогает заживлению ран и благотворно влияет на зрение и работу мозга. Врач добавила, что крапиву используют для профилактики различных заболеваний, в том числе рака.

Витамин К, содержащийся в крапиве, помогает крови сворачиваться, а также предотвращает возникновение раковых опухолей Екатерина Кашух гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог также отметила полезные свойства других дикорастущих трав. Она привела в пример богатую витамином С и железом сныть, которую можно добавлять в салаты или в начинку для пирогов. Из лугового клевера, по словам врача, готовят салаты или заваривают чай. Такие блюда и напитки получаются чрезвычайно богатыми витаминами, а также фосфором, кальцием, магнием, калием, цинком, эфирными маслами.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала лучший для здоровья способ приготовить яйца. По ее мнению, наибольшую пользу для здоровья принесут яйца, сваренные в мешочке.