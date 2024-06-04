В России не выделили деньги на обновление спутников

«Роскосмос»: деньги на обновление спутников «Ямал» и «Экспресс» не выделены

Денежные средства на обновление группировки российских спутников связи «Ямал» и «Экспресс» до сих пор не выделены. Об этом со ссылкой на директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Роскосмос Сергея Прохорова сообщает ТАСС.

«Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита в настоящее время не обеспечена финансированием», — заявил менеджер.

Прохоров уточнил, что к 2030 году закончится срок активного существования ряда российских геостационарных космических аппаратов, а к настоящему времени выделены денежные средства только на производство двух из пяти таких спутников.

Ранее российская компания «Бюро 1440» сообщила об успешном испытании лазерной связи между двумя космическими аппаратами.

В декабре 2022 года госкорпорация заявила, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025-м, а полностью группировку развернут в 2026-м.