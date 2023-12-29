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19:51, 29 декабря 2023Россия

В России директор школы оставил детей без подарков от государства на Новый год

На Дону директор казачьей школы не выдал кадетам подарки на Новый год

Фото: Сергей Венявский / Коммерсантъ

В Ростовской области директор Шахтинского кадетского корпуса оставил кадетов 9-11-х классов без новогодних подарков, купленных за счет бюджета. Об этом сообщает сетевое издание «161.ру».

По словам родителей детей, на построении глава учреждения заявил, что кадеты «ничего не получат, а подарки отправят на СВО (специальную военную операцию — прим. «Ленты.ру»)». Мать еще одного кадета заявила, что перед построением старшеклассников попросили расписаться в получении подарков. «И дело не в самом подарке, а в отношении к детям. Ощущение, что в корпусе полнейший беспредел», — пожаловалась россиянка.

Родители также указали, что в корпусе регулярно собирают деньги на помощь Донбассу и организацию ремонта. Поступок главы учреждения они считают хамским и рассматривают возможность обратиться в прокуратуру.

Издание попыталось связаться с директором казачьего корпуса, но он отказался комментировать сложившуюся ситуацию и бросил трубку.

Ранее красноярская чиновница возмутилась ценой на подарки, которые просят дети в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». По ее словам, стоимость подарков, о которых просят дети, может доходить до 50 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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