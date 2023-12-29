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11:40, 29 декабря 2023Россия

В России дом с детьми сгорел из-за новогодней гирлянды

Под Волгоградом сгорел жилой дом из-за гирлянды, троих человек не спасли

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгоградской области дом с находившимися в нем людьми. По предварительным данным, это произошло из-за аварийного режима работы новогодней гирлянды, утверждает сетевое издание V1.RU.

О ЧП в городе Калач-на-Дону сообщило МЧС России. В момент случившегося в частном доме находились несколько человек. Трех из них — мать, годовалую девочку и шестилетнего мальчика — спасти не удалось.

В региональном главке Следственного комитета сообщили, что в доме проживала семья из шести человек. Один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Воронеже девочка попала в больницу при попытке украсить дом новогодними гирляндами. Она собиралась закрепить украшение с помощью иголки, которую держала между зубами, но проглотила ее. Девочку госпитализировали, операция по извлечению инородного тела длилась всю ночь.

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      Алан Босиков
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