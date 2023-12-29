В России разрешили выпускать аналоги датского препарата от диабета

Правительство России разрешило выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик»

Правительство России разрешило отечественным компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик», который производится датской фармацевтической компанией Novo Nordisk, без согласия зарубежного правообладателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Лицензия на выпуск препарата «Семавик» будет действовать по 31 декабря 2024 года. По словам генерального директора «Герофарм» Петра Родионова, выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным лекарственным препаратом.

В марте сообщалось, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от сахарного диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.