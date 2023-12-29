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17:22, 29 декабря 2023Россия

В России школьник порвал четверокласснику глаз

Красноярский школьник порвал глазное яблоко четверокласснику

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярске ученик порвал четверокласснику глазное яблоко, мать пострадавшего обвинила ребенка в систематической агрессии к окружающим. Подробности происшествия приводит сетевое издание NGS24.RU.

Мальчик ткнул другому ребенку в глаз неустановленным предметом, после чего ему потребовалась помощь врачей. По прибытии в больницу врачи настояли на проведении срочной операции. По словам матери мальчика, после того как поврежденный глаз зашили, у ее сына «вылезла катаракта». Медики объяснили ей, что осложнения возникли из-за полученной школьником травмы, добавила россиянка.

Женщина рассказала, что после случившегося отец мальчика начал ей угрожать, а мать заявила, что ей нет дела до происшествия. Горожанка утверждает, что напавший на ее сына ребенок уже давно ведет себя агрессивно и терроризует всю школу.

Ранее в Башкирии кадет отбил сверстнику селезенку из-за пролитого на стол лимонада. Пострадавшего мальчика прооперировали, обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

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      Алан Босиков
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