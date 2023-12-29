В Совфеде заявили о необходимости усилить один из флотов

В Совфеде заявили о необходимости усилить Балтийский флот

Балтийский флот нуждается в усилении. О необходимости этого заявил член Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Его словам приводит Telegram-канал радиостанции.

По словам политика, окружающие российский эксклав государства «отличаются максимальным уровнем русофобии». Склонность этих стран к демонстрации агрессии проявляется как в политике, так и в военных действиях, пояснил он.

При этом Шендерюк-Жидков счел маловероятным прямое военное столкновение России с военным блоком НАТО. «Не будут большие державы обострять настолько взаимодействие», — добавил он.

29 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал об активности самолетов-разведчиков НАТО у границ региона. По его словам, никакой дополнительной активности со стороны сил Североатлантического альянса вокруг Калининграда нет.