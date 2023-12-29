Звезда «Дома-2» предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Телеведущая Алена Водонаева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Водонаева рассказала, что мошенники начали просить деньги у ее знакомых от ее имени. Экс-участница «Дома-2» отметила, что мошенники использовали изображение ее лица и сгенерировали дипфейки.

Телеведущая подчеркнула, что никогда не обращается ни к кому с подобными просьбами. Она призвала знакомых и подписчиков быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников.

Ранее специалист по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин раскрыл опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах. По словам специалиста, кибермошенники активно применяют искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в переписках в мессенджерах или социальных сетях.