Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:57, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Телеведущая Алена Водонаева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Фото: Anastasia Nelen / Unsplash

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Водонаева рассказала, что мошенники начали просить деньги у ее знакомых от ее имени. Экс-участница «Дома-2» отметила, что мошенники использовали изображение ее лица и сгенерировали дипфейки.

Телеведущая подчеркнула, что никогда не обращается ни к кому с подобными просьбами. Она призвала знакомых и подписчиков быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников.

Ранее специалист по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин раскрыл опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах. По словам специалиста, кибермошенники активно применяют искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в переписках в мессенджерах или социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Жена Брюса Уиллиса рассказала о трудностях семейных праздников

      Названа цена самой дешевой квартиры в Таиланде

      Россиянин поджег одежду в нежилом доме и спалил 34 машины на автостоянке

      Россиянин сломал позвоночник в аквапарке Таиланда

      Перечислены пять главных трендов 2024 года

      Зеленский приехал в Авдеевку

      Microsoft выпустит ПК с ИИ

      Козловский анонсировал гастроли по Европе

      Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости