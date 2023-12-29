Задержанные российского ИВС устроили бунт и пытались сорвать свое этапирование

В Сочи 22 задержанных устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО

В сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) 22 задержанных устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО Армавира перед Новым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, все произошло накануне утром в изоляторе временного содержания Адлерского района Сочи. 47 задержанных должны были этапировать в СИЗО №2, однако 22 из них заявили, что не хотят переезжать перед Новым годом, и потребовали разрешить им встретить праздники в родном городе. Дебоширы стали кричать, стучать по решеткам и сопротивляться полицейским, которые пытались вывести их. Бунт был подавлен примерно через час с помощью бойцов ОМОН.

Всего в Армавир в тот день отправили 11 человек из 47. Остальных готовят к отправке на субботу, 30 декабря. Пострадавших среди сотрудников нет, прокуратура проводит проверку.

Ранее пятеро граждан Украины и гражданин Грузии устроили бунт в спецприемнике Тольятти, протестуя против условий содержания.