Небензя заявил о превращении Украины в ЧВК Запада для борьбы против России

Небензя заявил, что Украина превратилась в ЧВК Запада для борьбы против России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что у Украины уже давно нет своих финансовых и военных ресурсов. По его словам, страна превратилась в частную военную компанию (ЧВК) западных государств, которые используют ее для борьбы против Москвы, сообщает ТАСС.

«По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день украинские власти выживают только благодаря финансовой помощи от западных стран, которых не волнует жизни простых украинцев.

Ранее Небензя рассказал, что Москва пытается не дать властям Украины «окончательно уничтожить свой народ». Дипломат выразил надежду, что в какой-то момент это осознают западные партнеры Киева.