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21:34, 30 декабря 2023Интернет и СМИ

Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

Гендиректор «России сегодня» Киселев назвал смерть Соколова большой потерей
Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что смерть публициста Максима Соколова стала невосполнимой утратой. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал Соколова «явным лидером по таланту, глубине и форме» и «исключительным человеком высочайшей культуры». Киселев отметил, что публицист обладал уникальным литературным даром, а также отличался изысканным чувством юмора и искренней любовью к России. «Он задавал очень высокую планку для своих коллег. (...) Нам будет его не хватать», — подчеркнул он.

О смерти Максима Соколова стало известно ранее 30 декабря. Он скончался на даче в Тверской области, причина смерти пока неизвестна.

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      Марина Совина
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