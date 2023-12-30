Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

Гендиректор «России сегодня» Киселев назвал смерть Соколова большой потерей

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что смерть публициста Максима Соколова стала невосполнимой утратой. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал Соколова «явным лидером по таланту, глубине и форме» и «исключительным человеком высочайшей культуры». Киселев отметил, что публицист обладал уникальным литературным даром, а также отличался изысканным чувством юмора и искренней любовью к России. «Он задавал очень высокую планку для своих коллег. (...) Нам будет его не хватать», — подчеркнул он.

О смерти Максима Соколова стало известно ранее 30 декабря. Он скончался на даче в Тверской области, причина смерти пока неизвестна.