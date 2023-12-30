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06:06, 30 декабря 2023Силовые структуры

Следователи раскрыли подробности убийства отца Легойды

Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. «После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», — добавили следователи.

Также стало известно, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные убили отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной церкви (РПЦ) с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды.

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      Марина Совина
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