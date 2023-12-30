Следователи раскрыли подробности убийства отца Легойды

Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. «После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», — добавили следователи.

Также стало известно, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные убили отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной церкви (РПЦ) с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды.

