Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца главы пресс-службы РПЦ Легойды

По ходатайству следователя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды, отца пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК по Подмосковью.

Легойда был убит в возрасте 90 лет днем 29 ноября. Его тело с множественными колото-резаными ранами нашли в овраге у автомобильной дороги. Он поехал в магазин после прогулки с внуком и не вернулся домой.

Вскоре был арестован подозреваемый 25-летний Адам Щербаков. Во время допроса он признался в содеянном и объяснил, что пытался отобрать у пенсионера деньги, но тот начал отбиваться, в результате и был убит. При обыске в съемной квартире мужчины была найдена часть украденных 100 тысяч рублей.

По сведениям Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Щербаков ранее был осужден за разбой и грабеж, но его завербовали в отряд «Шторм Z», откуда он дезертировал и с тех пор находился в розыске. В то же время Telegram-канал «112» писал, что обвиняемого после завершения контракта амнистировали и он находился на свободе легально.

Источники «Ленты.ру», близкие к семье покойного, утверждают, что Легойда был знаком с Щербаковым. Последний несколько раз рассказывал жертве о своем участии в боевых действиях на территории Украины и в связи с этим пользовался доверием. Поводом для нападения могло стать упоминание пенсионера о том, что у него есть деньги на покупку подарков родственникам.