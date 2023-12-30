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06:53, 30 декабря 2023Бывший СССР

Боец рассказал о правиле «золотого часа» при спасении раненых в зоне СВО

Боец ВС РФ: медики под Артемовском оказывают помощь непосредственно на передовой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Медики спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ Южной группировки войск оказывают медицинскую помощь непосредственно на передовой. Об этом рассказал медик-разведчик с позывным «Линза», пишет РИА Новости.

По его словам, их максимально быстро эвакуируют с поля боя в госпитали на артемовском участке фронта. Он отметил, что медики несут свое дежурство в блиндажах, располагающихся в нескольких километрах от противника. Там же они оказывают первую помощь раненым, добавил медик.

«Действует правило "золотого часа". Мы оперативно начинаем выдвигаться, мой товарищ, который следует со мной, узнает уже по радиостанции степень и тяжесть ранения, мы передаем по пути все это в госпиталь», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные медики в зоне специальной военной операции (СВО) и те, кто работает с ними рядом, проявляют высокий уровень профессионализма при спасении людей.

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      Марина Совина
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