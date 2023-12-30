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02:31, 30 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об уничтожении важного объекта из-за предательства

Аналитик Бескрестнов: на Украине из-за предательства уничтожили важный объект
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Военный аналитик Сергей Бескрестнов заявил, что Россия активно отслеживает объекты украинского военно-промышленного комплекса и уничтожает их ракетными ударами, получая «слитую» сотрудниками информацию. Его слова приводит «Страна.ua».

«Очень Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает. У нас, к сожалению, предателей очень много», — отметил эксперт.

Бескрестнов добавил, что о сотрудниках оборонных структур, которые сдают информацию российской стороне, ему рассказали силовики. Эти люди сливают данные о том, что приходит, что отправляется, уточнил он, назвав ситуацию печальной.

В качестве примера эксперт привел случай на одном производственном предприятии, где в результате ракетного удара был уничтожен ангар с готовой продукцией и причинен очень большой ущерб.

Когда сотрудники контрразведки начали разбираться в произошедшем, оказалось, что бывший главный инженер, 70-летний мужчина, сообщил, когда нужно было нанести удар, сказал Бескрестнов.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что во время массированного удара поразили одно из мощнейших украинских предприятий. Офицер рассказал, что на одном из государственных порталов республики разместили информацию о контрактах крупного завода, а также указали перечень сотрудничающих с ним предприятий. По нему пришлось попадание ракеты 29 декабря.

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      Марина Совина
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