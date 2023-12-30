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21:57, 30 декабря 2023Россия

Названа цель атаки ВСУ на Белгород

Политолог Бредихин назвал обстрел Белгорода психологическим ударом по россиянам

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Обстрел Белгорода был символической акцией, цель которой — нанести психологический удар по населению России. Такое мнение высказал политолог Антон Бредихин в интервью 5-tv.ru.

Он отметил, что россияне привыкли к атакам украинских войск на Белгородскую область, однако в этот раз они атаковали центр города и нанесли удары по гражданской инфраструктуре. «Учитывая всю эту предновогоднюю ситуацию — все это должно привести к определенному стрессу и шоку», — пояснил эксперт.

Он назвал атаку на Белгород вызовом, призвав россиян сплотиться против агрессии Украины. «Важно, чтобы (…) мы понимали, что наши граждане погибли, и это вызов», — подчеркнул политолог.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось.

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      Марина Совина
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