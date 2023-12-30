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22:16, 30 декабря 2023Мир

Нетаньяху дал прогноз на окончание конфликта в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху: война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: MENAHEM KAHANA / Pool / Reuters

Война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев. Такой прогноз дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета The Times of Israel.

По его словам, Израиль «сражается на всех фронтах». Нетаньяху еще раз подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели наступления, включая уничтожение палестинского движения ХАМАС и возвращение заложников домой.

Ранее израильский премьер заявил о расширении военных действий Армии обороны Израиля против ХАМАС. По его словам, это единственный способ уничтожить группировку и освободить заложников.

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      Марина Совина
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