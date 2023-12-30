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17:29, 30 декабря 2023Наука и техника

Названа главная опасность для пожилых людей

JAMA Ophthalmology: плохое зрение у пожилых людей повышает риск падений

Фото: Unsplash

Исследовательская группа Манчестерского университета назвала главную опасность для пожилых людей. Согласно результатам научной работы, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology, плохое зрение повышает риск падений с серьезными травмами.

Специалисты изучили данные о здоровье глаз, падениях и переломах, охватывающих более чем 410 тысяч человек. На момент исследования участникам было около 70 лет.

Оказалось, что по сравнению со сверстниками с хорошим зрением, у людей с глаукомой вероятность перелома была на 31 процент выше, у людей с катарактой — на 28 процентов, а у людей с возрастной макулярной дистрофией (ВМД) — на 18 процентов. Травмы включали переломы бедра, позвоночника, предплечья, костей черепа или лица, таза, ребер или грудины, а также голеней.

По словам ученых, регулярные осмотры глаз могут иметь решающее значение для пожилых людей, поскольку на ранних стадиях глазных заболеваний пациенты часто не имеют симптомов и не подозревают о нарушениях зрения.

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      Александр Еникеев
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