Минфин России рассказал о сокращении расходов на оборону

Минфин России рассказал об увеличении расходов на экономику на 300 млрд рублей

В федеральном бюджете 2024 года по сравнению с первоначальными планами изменился объем расходов на оборону и экономику в пользу последней. Об этом со ссылкой на обновленный бюджет для граждан, опубликованный Минфином России, пишет РБК.

Раздел «Национальная экономика» теперь предусматривает траты в размере 4,2 триллиона рублей (ранее 3,89 триллиона). «Социальная политика» дополнительно получила 141 миллиард рублей, что позволило ей достигнуть уровня 7,87 триллиона.

А вот «Национальная оборона» потеряла 397 миллиардов рублей, теперь расходы на этот раздел составляют 10,38 триллиона рублей. Также на 103 миллиарда, до 3,29 триллиона рублей, сократились траты на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Планы расходов по тематическим направлениям изменились во время ноябрьского перераспределения ко второму чтению бюджета в Госдуме. На тот момент обновленная структура расходов по направлениям не раскрывалась.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал продолжительный период действия высоких процентных ставок одной из главных угроз российской экономике. Он объяснил, что в такой ситуации существенно возрастает нагрузка на федеральный бюджет, из которого придется брать заметно больше средств на поддержку предприятий.

По его оценке, при сохранении ключевой ставки на уровне 16 процентов, казне понадобится дополнительно 1,1 триллиона рублей. Вместе с тем в Центробанке призывают не ждать скорого значительного смягчения денежно-кредитной политики.