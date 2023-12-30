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17:40, 30 декабря 2023Забота о себе

Россиянам подсказали способ определить испорченную икру на глаз

Хирург Умнов: испорченная черная икра становится матовой

Фото: Unsplash

Хирург Александр Умнов рассказал, как выбрать икру, чтобы не отравиться, и назвал способ отличить свежий продукт от испорченного. Его слова цитирует NEWS.RU.

Умнов предупредил, что отравление несвежей икрой вызывает серьезные последствия для здоровья. По его словам, у пациентов начинается рвота, диарея, появляется сильная боль в животе и обезвоживание. Кроме того, продолжил врач, может упасть артериальное давление, что приведет к потере сознания. Самый надежный способ не отравиться икрой, по словам Умнова, — это понюхать ее. «Запах гниющей рыбы, которым обладает данная икра, ни с чем не перепутать», — заверил врач.

Умнов отметил, что также есть способы определить свежесть продукта на глаз. По его словам, испорченная красная икра темнее из-за начинающегося процесса гниения, а черная становится матовой и не блестит на свету. Кроме того, жидкость в банке приобретает более густую консистенцию, добавил врач.

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      Екатерина Улитина
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