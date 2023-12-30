Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 30 декабря 2023Мир

В США обещали поддерживать Украину и ее народ

Постпред США в ООН Келли на заседании Совбеза обещал не бросать украинцев

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Келли заявил, что Вашингтон намерен поддерживать Украину и не бросит ее народ. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Келли обещал поддерживать Украину и ее народ и подчеркнул, что США их не оставят.

«Мы не бросим храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН», — отметил он.

Ранее первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине. «В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — объявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла. Его тело нашли в овраге

      Украинцев призвали готовиться к ракетным атакам

      Небензя на заседании ООН озвучил задачу России на Украине

      Небензя призвал ждать самых плохих новостей с Украины

      Беспилотник самолетного типа снова уничтожили над Брянском

      Великобритания объяснила свое решение об отправке Украине сотен ракет

      В США обещали поддерживать Украину и ее народ

      В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

      Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

      В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости