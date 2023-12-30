В США обещали поддерживать Украину и ее народ

Постпред США в ООН Келли на заседании Совбеза обещал не бросать украинцев

Старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Келли заявил, что Вашингтон намерен поддерживать Украину и не бросит ее народ. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Келли обещал поддерживать Украину и ее народ и подчеркнул, что США их не оставят.

«Мы не бросим храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН», — отметил он.

Ранее первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине. «В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — объявил он.