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22:18, 29 декабря 2023Мир

Анонсировано внеочередное заседание СБ ООН по Украине

Дипломат Полянский: внеочередное заседание СБ ООН по Украине пройдет в полночь
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале анонсировал внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине. По его словам, оно было инициировано Киевом и рядом западных стран.

«В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — заявил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью Киеву.

Помимо этого американский лидер отметил, что продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным. Байден добавил, что ставки в конфликте выходят за пределы Украины, затрагивая НАТО и европейскую безопасность.

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      Марина Совина
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