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20:20, 30 декабря 2023Россия

В Белгороде объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», — объяснил он.

Ранее губернатор заявил, что в субботу, 30 декабря, произошли самые тяжелые за два года последствия обстрелов со стороны Вооруженных сил России. Он доложил об обстановке в городе президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства. В ведомстве уточнили, что ракеты и большая часть снарядов перехвачены.

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