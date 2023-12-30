Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Гладков доложил Путину и Мишустину об обстановке в Белгороде после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Коммерческие объекты, ТЦ, магазины, 22 МКД и более 100 машин повреждены при атаке ВСУ по центру Белгорода», — написал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия очень жестко ответит за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Он подчеркнул, что Россия будет наносить удары по военной инфраструктуре и по подразделениям и частям ВСУ.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал всех местных жителей спуститься в укрытие.