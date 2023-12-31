Гладков перечислил ущерб от ракетного удара в Белгороде

Губернатор Гладков: удар ВСУ повредил в Белгороде 30 многоквартирных домов

В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород были повреждены 30 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, выявлены различные повреждения в 344 квартирах. Также от обстрела пострадали несколько хозяйственных и социальных объектов, включая детский сад, школу и лицей.

Гладков уточнил, что работы по оценке ущерба продолжаются.

ВСУ обстреляли Белгород днем 30 декабря, лишив жизни 18 взрослых и троих детей. Пострадали 110 человек, среди которых 17 детей. Тридцать человек находятся в тяжелом состоянии.