Глава МИД России Лавров: каждого преступника киевского режима ждет возмездие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил справедливым возмездием всем преступникам в Киеве, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни одному из них не удастся избежать этого. Глава ведомства отметил, что Следственный комитет (СК) России возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц, среди которых члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, а также представители военного и политического руководства Украины.

Ранее Лавров сообщил, что все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются. Он уточнил, что они не ограничиваются периодом проведения спецоперации.