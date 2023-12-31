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08:57, 31 декабря 2023Мир

Лавров пригрозил всем преступникам в Киеве возмездием

Глава МИД России Лавров: каждого преступника киевского режима ждет возмездие

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил справедливым возмездием всем преступникам в Киеве, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни одному из них не удастся избежать этого. Глава ведомства отметил, что Следственный комитет (СК) России возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц, среди которых члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, а также представители военного и политического руководства Украины.

Ранее Лавров сообщил, что все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются. Он уточнил, что они не ограничиваются периодом проведения спецоперации.

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      Марина Совина
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