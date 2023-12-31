В России предупредили о фиксировании всех зверств Киева

Лавров: Россия фиксирует зверства Киева не только за период СВО

Все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются, в том числе и вне периода проведения спецоперации. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, все «зверства украинских неонацистов» документируются, а правоохранительные органы уже их расследуют. Лавров также отметил, что «страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году», пообещав, что виновные понесут ответственность.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Киев в желании уничтожить как можно больше русских людей. Он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, назвав его заранее спланированным актом терроризма.