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04:10, 31 декабря 2023Мир

В России предупредили о фиксировании всех зверств Киева

Лавров: Россия фиксирует зверства Киева не только за период СВО

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются, в том числе и вне периода проведения спецоперации. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, все «зверства украинских неонацистов» документируются, а правоохранительные органы уже их расследуют. Лавров также отметил, что «страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году», пообещав, что виновные понесут ответственность.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Киев в желании уничтожить как можно больше русских людей. Он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, назвав его заранее спланированным актом терроризма.

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      Марина Совина
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