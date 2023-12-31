В Петербурге установили памятную доску основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину

В Петербурге установили памятную доску бизнесмену Пригожину

В Петербурге установили памятную доску бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Соответствующие фотографии опубликовала «Фонтанка».

Издание утверждает, что доска с памятной надписью появилась на стене дома по адресу набережной Лейтенанта Шмидта, 30, где располагался один из офисов бизнесмена.

«В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин Евгений Викторович», — написано на доске под эмблемой ЧВК.

Пригожина не стало 23 августа 2023 года, он находился на борту разбившегося в Тверской области частного самолета.