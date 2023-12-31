Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 31 декабря 2023Россия

В Петербурге установили памятную доску основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину

В Петербурге установили памятную доску бизнесмену Пригожину

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

В Петербурге установили памятную доску бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Соответствующие фотографии опубликовала «Фонтанка».

Издание утверждает, что доска с памятной надписью появилась на стене дома по адресу набережной Лейтенанта Шмидта, 30, где располагался один из офисов бизнесмена.

«В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин Евгений Викторович», — написано на доске под эмблемой ЧВК.

Пригожина не стало 23 августа 2023 года, он находился на борту разбившегося в Тверской области частного самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

      Медведев в видеообращении к россиянам назвал самую важную задачу на 2024 год

      Власти введут ограничения для желающих переселиться в Россию

      Россиянам рассказали о плохо сочетающихся с шампанским закусках

      Названы лучшие тренировки для здоровья после 40 лет

      В Европе заявили о возвращении Украины к словам России о переговорах

      В Петербурге установили памятную доску основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину

      В России ответили на обвинение Шольца о перекрытом Путиным газе для ФРГ

      Мурашко сообщил о 22 пострадавших в тяжелом состоянии после удара по Белгороду

      В Госдуме оценили возможность новогоднего перемирия с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости