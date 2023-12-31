В Турции произошли три землетрясения

Три землетрясения произошли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции

В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошли три землетрясения. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 19.37 по местному времени (совпадает с московским). В 19.52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20.06 — третье магнитудой 4,5.

По заявлению губернаторства провинции, жалоб на какие-либо негативные последствия в экстренные службы не поступало. Группы приступили к сканированию местности.

28 декабря у побережья Курильских островов произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8. Эпицентры толчков находились в 113 и 128 километрах к юго-востоку от острова Итуруп.