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21:41, 31 декабря 2023Среда обитания

В Турции произошли три землетрясения

Три землетрясения произошли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошли три землетрясения. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 19.37 по местному времени (совпадает с московским). В 19.52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20.06 — третье магнитудой 4,5.

По заявлению губернаторства провинции, жалоб на какие-либо негативные последствия в экстренные службы не поступало. Группы приступили к сканированию местности.

28 декабря у побережья Курильских островов произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8. Эпицентры толчков находились в 113 и 128 километрах к юго-востоку от острова Итуруп.

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      Марина Совина
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