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21:17, 1 января 2024Россия

Стал известен размер выплаты семьям погибших при обстреле Белгорода

Гладков: семьям погибших при обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Родственникам погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины будет выплачено по 3 миллиона рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей. «Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и близким военнослужащих, погибшим во время специальной военной операции (СВО)», — подчеркнул он.

Как указал политик, выплаты начнутся сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

Ранее стало известно, что число жителей Белгорода, погибших в результате обстрела центра города 30 декабря, выросло до 25. Украинские военные нанесли ракетный удар с применением кассетных боеприпасов.

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      Марина Совина
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