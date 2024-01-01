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03:07, 1 января 2024Забота о себе

Диетолог назвала самый полезный соус

Диетолог Арзуманян сообщила, что самый полезный соус готовится дома

Фото: Sara Cervera / Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik назвала самый полезный соус.

По ее словам, самый полезный соус — тот, который готовят дома. Она добавила, что необходимый для приготовления салатов майонез калориен, при этом в его традиционном рецепте практически отсутствуют вредные для здоровья ингредиенты.
Специалист подчеркнула, что для приготовления майонеза домашнего производства потребуются растительное масло, желток, лимонный сок, горчица, небольшое количество соли и сахар.

Однако соус промышленного изготовления может содержать избыток соли и различные пищевые добавки, отметила диетолог.

Арзуманян добавила, что в составе покупного кетчупа тоже может быть лишняя для организма соль, пищевые добавки и крахмал. По ее словам, если сделать томатный соус самостоятельно, получится совсем другой продукт. Она добавила, то любой приготовленный по домашнему рецепту соус будет превосходить купленный в магазине аналог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила самые вредные блюда, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье. Самым вредным блюдом на новогоднем столе Михалева назвала мясные нарезки. По ее словам, колбаса, карбонат и другие продукты мясной гастрономии содержат большое количество соли, жира и нитритов, «из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности (нитрозамины)».

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      Марина Совина
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