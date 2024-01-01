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06:01, 1 января 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о следующем ударе по России

Myśl Polska: Запад ведет провальную экономическую войну с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.

Как пишет журналист, «попытка нокаута провалилась». «Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», — говорится в материале.

Щесняк добавил, что Запад готов и дальше вести эту «глобальную экономическую войну» и нанести следующий удар.

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. С 1 января ограничения введут против добытых или обработанных в стране алмазов, а с 1 марта — против российских камней, обработанных третьими странами. С 1 сентября запрет коснется выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

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      Марина Совина
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