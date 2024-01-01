MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ привели к огромным потерям техники

Планы НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ) принесли огромные потери техники, полученной от западных стран. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

В публикации MWM отмечается, что Запад надеялся получить эффект от массовых наступлений ВСУ, чтобы Россия уступила значительные территории. Это позволило бы украинским военным вернуть полуостров, подчеркнул автор материала. При этом Киев предупреждали, если контрнаступление ВСУ при поддержке ВСУ не принесет результатов, то это подорвет помощь стране в будущем.

«Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ведущими украинскими подразделениями, такие как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками, и в последующие месяцы появлялись новые кадры», — отмечается в статье.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Он также обсуждал вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему саммиту организации в Вильнюсе.