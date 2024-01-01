Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 1 января 2024Мир

Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму

MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ привели к огромным потерям техники
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Christian Charisius / Reuters

Планы НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ) принесли огромные потери техники, полученной от западных стран. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

В публикации MWM отмечается, что Запад надеялся получить эффект от массовых наступлений ВСУ, чтобы Россия уступила значительные территории. Это позволило бы украинским военным вернуть полуостров, подчеркнул автор материала. При этом Киев предупреждали, если контрнаступление ВСУ при поддержке ВСУ не принесет результатов, то это подорвет помощь стране в будущем.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ведущими украинскими подразделениями, такие как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками, и в последующие месяцы появлялись новые кадры», — отмечается в статье.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Он также обсуждал вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему саммиту организации в Вильнюсе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

      В Израиле отменили один из законов судебной реформы Нетаньяху

      В Чечне появился восьмой город

      Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму

      Мадуро заявил о конце эпохи западных империй

      Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

      Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями

      В российском регионе предупредили о распространении фейков о нападении на школу

      На Украине штурмом взяли квартиру из-за фейерверка

      В российском регионе задержали напавших на участников СВО мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости