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06:29, 1 января 2024Ценности

Названо количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes

Forbes: за 2023 год умер 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

За 2023 год умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщило издание.

Уточняется, что девять из них были гражданами США, трое миллиардеров скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна предприниматель — женщина (соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин). Ей было 56 лет, последние 20 она боролась с раком.

Средний возраст умерших в 2023 году миллиардеров составил 85 лет. Старейшими из скончавшихся стали вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).

Ранее стало известно, что миллиардеры из числа пятисот богатейших людей мира в 2023 году вернули потери в размере 1,4 триллиона долларов, понесенные в 2022 году.

В сентябре египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Мухаммед Аль-Файед был известен как владелец английского футбольного клуба Fulham и лондонского универмага Harrods, а также как отец Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе под парижским мостом Альма 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой.

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      Юлия Мискевич
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