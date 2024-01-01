В Израиле отменили один из законов судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля отменил один из важных законов судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля 1 января признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

В первые в истории страны Верховный суд отменил поправку к основному закону, которая предусматривала отказ от принципа разумности и ограничивала возможности ведомства контролировать решения исполнительной власти. За это решение выступили 8 из 15 судей коллегии Верховного суда.

При этом 12 из 15 судей поддержали вмешательство Верховного суда в процесс пересмотра основных законов, составляющих основу будущей конституции Израиля. Это возможно в исключительных случаях.

24 июля 2023 года Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевал значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивал право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.