Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрела Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что при обстреле Донецка погибли три человека

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка погибли три человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека», — сообщил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по городу через десять минут после наступления нового года.