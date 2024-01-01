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02:03, 1 января 2024Бывший СССР

Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрела Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что при обстреле Донецка погибли три человека
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка погибли три человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — предварительно три человека», — сообщил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по городу через десять минут после наступления нового года.

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