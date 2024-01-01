Названы самые частые причины вызова скорой помощи в новогоднюю ночь

Одна из наиболее распространенных причин вызова скорой помощи под Новый год и новогодние праздники — это травмы, зачастую вызванные неправильным использованием пиротехнических изделий, рассказала кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная. О том, по каким поводам россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью, Бережная рассказала «Ленте.ру».

«К сожалению, список причин для вызова скорой помощи в новогоднюю ночь расширяется ситуациями, которые люди провоцируют сами. Обычно все они связаны с неосторожностью и беспечностью», — рассказала специалист.

По словам собеседницы «Ленты.ру», в этот период растет количество вызовов скорой помощи из-за травм, связанных среди прочего с такими популярными зимними развлечениями, как катание на коньках, лыжах и сноуборде. Что касается травм, наибольшую опасность для здоровья представляет невнимательное применение пиротехники, подчеркнула она.

«Самые неприятные, на мой взгляд, ситуации связаны с неосторожным использованием пиротехники. Они чреваты травмами глаз, ожогами и серьезными травмами конечностей. Все это случается при несоблюдении мер предосторожности во время использования пиротехники», — пояснила Бережная.

В моей практике яркими пятнами в памяти остаются вызовы, связанные с неаккуратным обращением с пиротехникой. Весь ужас подобных происшествий в том, что они делают инвалидами молодых людей Марина Бережная врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC)

Врач также обратила внимание на увеличение количества вызовов скорой помощи, связанных с изменениями привычного рациона питания, а также с нарушениями режима приема препаратов, назначенных врачом на постоянной основе.

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