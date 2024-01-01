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11:00, 1 января 2024Россия

Политолог назвала слагаемые крепкой семьи

Политолог Анна Федорова назвала темы для обсуждения в Год семьи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самые крепкие и счастливые семьи складываются не под давлением обстоятельств («в одиночку не прожить») и не под воздействием общественного мнения («так надо»), а совсем по другим причинам. Семья получается, когда люди любят друг друга и хотят прожить вместе жизнь, будучи друг другу главной опорой и поддержкой. В первую очередь это личный выбор людей. Этим убеждением с «Лентой.ру» поделилась политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова, комментируя объявление президентом Владимиром Путиным 2024 года Годом семьи и запуск проекта «Всей семьей».

«Чем государство может здесь помочь? Во-первых, надо дать уверенность в будущем и привлекательный образ того, как будут жить дети этой семьи через 5, 10, 15 лет. Во-вторых, предложить разумные льготы и меры поддержки в течение всего времени, пока ребенок зависит от родителей. В-третьих, подстраховать семьи в трудной ситуации — потеря работы, нетрудоспособность», — отметила политолог.

По мнению эксперта, также надо создавать благоприятный информационный фон — например, через такие проекты, как «Всей семьей» и «У нас это семейное», с позитивным пользовательским контентом и в игровой форме.

«В целом считаю, что семейная политика в России идет в правильную сторону. Чем больше усилий по этим трем линиям — тем больше будет крепких семей. Отдельно хочу отметить, что с точки зрения демографической политики не нужно бояться разводов в молодом возрасте. Люди, вступающие в повторные браки, чаще заводят детей, чем когда живут в исчерпавших себя отношениях», — заключила Анна Федорова.

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      Григорий Гончаров
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