В Германии усомнились в возможности F-16 дать преимущество Украине

Немецкий полковник Рихтер: Россия уничтожит F-16, если они появятся у ВСУ

Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в беседе с Welt усомнился в возможности истребителей F-16 дать преимущество Украине.

По его мнению, Россия уничтожит F-16, если Запад решит поставить их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что данные истребители малоэффективны против крылатых или баллистических ракет. «Имею в виду те [ракет], которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот», — отметил Рихтер.

Немецкий полковник считает что, истребители F-16 «не станут супероружием», которое изменит «правила игры» на поле боя.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам подготовил 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Киеву. По его словам, он уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского.

