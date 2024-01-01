Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:14, 1 января 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о проигранной Украиной внутри и снаружи информационной войне

Политолог Бортник: Украина уже проиграла России информационную войну

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Новини Live» заявил, что Киев уже проиграл России информационную войну как снаружи, так и изнутри, об этом свидетельствуют социологические данные.

«Веру в будущее Украины, веру в победу, мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология», — сказал эксперт.

По словам Бортника, соцопросы показывают снижение доверия украинцев к телевизионной пропаганде, население намного больше верит информации из Telegram-каналов. В этом мессенджере доминируют российские медиа, уверен специалист. Он подчеркнул, что государство проиграло информационную войну и уже проигрывает нарративы.

Ранее канадское издание The Globe and Mail писало, что Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине. Отношение к масс-медиа стран-партнеров ухудшилось на фоне угасания их оптимизма.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кто я? Кем я хочу быть?» Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором

      В Киеве заявили о проигранной Украиной внутри и снаружи информационной войне

      Российские десантники получили 2,5 тысячи единиц военной техники в 2023 году

      Названы самые частые причины вызова скорой помощи в новогоднюю ночь

      Российские Су-25 поразили украинскую технику на краснолиманском направлении

      Назван максимальный срок безопасного хранения салатов

      Названо количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes

      Украинские пограничники усилили контроль за выездом из страны многодетных мужчин

      В России повысили нормативную стоимость жилья

      На Западе заявили о следующем ударе по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости