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20:59, 1 января 2024Россия

В Крыму возмутились новогодним обращением Зеленского

Смирнов назвал обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал жителей Крыма и новых регионов России как «все наши». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все слова Зеленского — очередной дешевый фарс, игра на публику, лицемерие и позерство», — возмутился он.

Смирнов заявил, что украинскому лидеру нужно напомнить, что те «наши», о которых он говорит, сбежали из Крыма еще в 2014 году. По его словам, полуостров всегда был чужим для Украины, и украинским духом там «никогда не пахло».

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении поставил граждан перед сложным выбором. Он указал, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем либо быть готовым исполнить долг перед своей страной.

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