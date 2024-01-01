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03:37, 1 января 2024Культура

В России создадут систему для сохранения культурных ценностей

В России создадут информационную систему для сохранения культурных ценностей

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В России создадут государственную информационную систему для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей. Об этом сообщает ТАСС.

Основные задачи — оптимизировать и автоматизировать выдачу физическим и юридическим лицам разрешений на вывоз или временный вывоз культурных ценностей, выдачу паспортов и обеспечение проведения аттестации экспертов по культурным ценностям.

Уточняется, что система обеспечит ведение реестров экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений и других документов.

Ранее российские театры и другие учреждения культуры освободили от уплаты налога на прибыль. Льгота применяется в том случае, когда доходы от профильной деятельности составляют не менее 90 процентов от общей выручки театра, музея или библиотеки.

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      Юлия Мискевич
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